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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Легия
Гурник - Легия: обзор матча 06 апреля 2025
Гурник
06.04.2025, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 27 тур
1 : 2
Завершен
Легия
8'
Т. Исмахил
58'
Лукиньяс
67'
Лукиньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Легия
Замена
P. Olkowski
️️️️
P. Hellebrand
90'
+2
87'
Замена
W. Urbański
️️️️
Лукиньяс
Замена
️️️️
Y. Furukawa
81'
Замена
С. Бакиш
️️️️
L. Podolski
81'
75'
Замена
М. Ойеделе
️️️️
Ю. Элитим
75'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
75'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
К. Чодина
67'
ГОЛ! 1:2!
Лукиньяс
Пас отдал
И. Шкурин
Замена
️️️️
Т. Исмахил
63'
Замена
Хосема
️️️️
D. Szala
63'
59'
Желтая карточка
Я. Зиолковски
58'
ГОЛ! 1:1!
Лукиньяс
Пас отдал
Ю. Элитим
Желтая карточка
Т. Исмахил
54'
54'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Р. Августиняк
45'
+2
Желтая карточка
А. Енджейчик
Желтая карточка
P. Hellebrand
28'
12'
Желтая карточка
К. Чодина
ГОЛ! 1:0!
Т. Исмахил
Пас отдал
Y. Furukawa
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
(К)
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Гурник
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Макси Ойеделе
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-4-2
1
2
26
Яницки
13
Янжа
3
18
10
44
20
88
Исмахил
90
Захович
3-1-1-3-2
25
Тобиаш
4
Зиолковски
12
Панков
19
Винагре
8
Августиняк
22
Элитим
11
Чодина
82
Лукиньяс
25
Морисита
17
Шкурин
22
Вшолек
18
16
16
18
2
20
Хосема
20
Хосема
2
10
12
Бакиш
12
Бакиш
10
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
22
Элитим
8
Ойеделе
8
Ойеделе
22
Элитим
8
Августиняк
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
8
Августиняк
82
Лукиньяс
53
53
82
Лукиньяс
11
Чодина
21
Бичахчян
21
Бичахчян
11
Чодина
Остались в запасе
Гурник
Легия
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
1
Владан Ковачевич
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Гурник - Легия
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
14
Офсайды
2
1
Количество передач
501
475
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
23438
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