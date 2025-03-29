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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Ягеллония
Лехия - Ягеллония: обзор матча 29 марта 2025
Лехия
29.03.2025, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ягеллония
65'
Б. Вьюнник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Ягеллония
Желтая карточка
M. Kałahur
90'
+3
Замена
А. Царенко
️️️️
T. Neugebauer
85'
84'
Замена
О. Петушевски
️️️️
Д. Чурлинов
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
К. Мена
82'
79'
Замена
Н. Войтушек
️️️️
Д. Стойинович
ГОЛ! 1:0!
Б. Вьюнник
65'
63'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
63'
Замена
Л. Флеч
️️️️
J. Kubicki
63'
Замена
E. Semedo
️️️️
К. Хансен
Желтая карточка
D. Pila
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
Главный тренер
Адриан Семенец
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
17
Антон Царенко
АП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
18
Леон Флеч
ОП
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
3-3-2-2
29
Сарнавский
44
4
23
79
10
Капич
99
30
Мена
33
Хлан
27
Вьюнник
89
4-1-1-3-1
50
Абрамович
77
Эбосс
3
Стойинович
72
Скшипчак
8
Моутинью
6
Романчук
14
21
Чурлинов
11
Имас
9
Пулулу
99
Хансен
30
Мена
33
33
30
Мена
99
17
Царенко
17
Царенко
99
14
18
Флеч
18
Флеч
14
3
Стойинович
15
Войтушек
15
Войтушек
3
Стойинович
21
Чурлинов
77
Петушевски
77
Петушевски
21
Чурлинов
99
Хансен
70
70
99
Хансен
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
Остались в запасе
Лехия
Ягеллония
1
Szymon Weirauch
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
1
Макс Стриек
ВР
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Лехия - Ягеллония
2
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
8
Количество передач
342
425
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
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