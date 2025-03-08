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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Радомяк
Краковия - Радомяк: обзор матча 08 марта 2025
Краковия
08.03.2025, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 24 тур
1 : 2
Завершен
Радомяк
12'
М. Майгаард
51'
R. Wolski
90+1'
Р. Дадашов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Радомяк
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Дадашов
Пас отдал
R. Wolski
83'
Замена
F. Ramos
️️️️
M. Kaput
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Хасич
83'
74'
Замена
C.
️️️️
Б. Жордау
74'
Замена
C. Donis
️️️️
А. Тапсоба
Замена
️️️️
М. ван Бурен
74'
Замена
П. Соколовски
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
61'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
F. Bzdyl
61'
59'
Желтая карточка
М. Бюрх
Желтая карточка
Б. Каллман
55'
54'
Замена
З. Уаттара
️️️️
J. Grzesik
54'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
R. Alves
51'
ГОЛ! 1:1!
R. Wolski
Пас отдал
R. Alves
41'
Желтая карточка
А. Тапсоба
ГОЛ! 1:0!
М. Майгаард
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
28
Michał Kaput
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Краковия
26
Jakub Burek
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
7
Capita
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
3-2-1-1-3
13
25
Какабадзе
4
Хенрикссон
5
Гицэ
20
Олафссон
25
Югаш
11
10
ван Бурен
9
Каллман
14
Хасич
20
Майгаард
3-5-2
1
97
Агузуль
15
Бюрх
23
Энрике
28
13
10
27
6
Жордау
14
15
Тапсоба
20
Олафссон
88
Соколовски
88
Соколовски
20
Олафссон
11
22
22
11
14
Хасич
17
Минчев
17
Минчев
14
Хасич
13
24
Уаттара
24
Уаттара
13
15
Тапсоба
77
77
15
Тапсоба
28
88
88
28
6
Жордау
7
7
6
Жордау
10
9
Дадашов
9
Дадашов
10
Остались в запасе
Краковия
Радомяк
26
Jakub Burek
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
26
Jakub Burek
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Краковия - Радомяк
1
2
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
14
Офсайды
2
3
Количество передач
387
340
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
11081
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