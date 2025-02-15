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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Видзев
Шленск - Видзев: обзор матча 15 февраля 2025
Шленск
15.02.2025, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 21 тур
3 : 0
Завершен
Видзев
4'
P. Samiec-Talar
59'
L. da Silva (АГ)
77'
М. Жуковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Видзев
85'
Замена
Х. Гонг
️️️️
H. Sobol
Замена
К. Куровски
️️️️
M. Llinares
85'
Замена
S. Schierack
️️️️
Т. Балуцэ
85'
Желтая карточка
Т. Балуцэ
81'
Замена
А. Ортис
️️️️
М. Жуковски
80'
Замена
J. Jezierski
️️️️
Х. Анхель Посо
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Жуковски
Пас отдал
P. Samiec-Talar
77'
Замена
С. Муселик
️️️️
А. Аль-Амлави
70'
69'
Желтая карточка
С. Козловски
63'
Вторая желтая
P. Kwiatkowski
62'
Замена
D. Gryzio
️️️️
M. Hanousek
62'
Замена
N. Stachowicz
️️️️
J. Łukowski
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
L. da Silva
59'
48'
Желтая карточка
P. Kwiatkowski
34'
Желтая карточка
H. Sobol
Желтая карточка
A. Paluszek
32'
ГОЛ! 1:0!
P. Samiec-Talar
Пас отдал
M. Llinares
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
39
Szymon Rygiel
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
27
Бурак Индже
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
30
Jakub Grzejszczak
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
70
Nikodem Stachowicz
ЦП
43
Leon Madej
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
18
Daniel Gryzio
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
4-1-2-1-2
12
78
Герчио
33
3
22
Жуковски
8
Балуцэ
7
8
14
Посо
9
Аль-Амлави
17
3-1-3-3
12
Гикевич
4
21
2
Козловски
6
Шеху
37
Керк
14
25
15
7
9
8
24
Куровски
24
Куровски
8
8
Балуцэ
18
18
8
Балуцэ
14
Посо
21
21
14
Посо
22
Жуковски
16
Ортис
16
Ортис
22
Жуковски
9
Аль-Амлави
70
Муселик
70
Муселик
9
Аль-Амлави
14
70
70
14
9
18
Гонг
18
Гонг
9
25
18
18
25
Остались в запасе
Шленск
Видзев
99
Tomasz Loska
ВР
39
Szymon Rygiel
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
33
Jan Krzywański
ВР
30
Jakub Grzejszczak
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
43
Leon Madej
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
39
Szymon Rygiel
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
30
Jakub Grzejszczak
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
43
Leon Madej
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Шленск - Видзев
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
12
Офсайды
3
1
Количество передач
317
417
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
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Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
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Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Arys, Karol, Poland
Стадион:
Вроцлав
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