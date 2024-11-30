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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Ракув
Видзев - Ракув: обзор матча 30 ноября 2024
Видзев
30.11.2024, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 17 тур
2 : 3
Завершен
Ракув
3'
J. Sypek
56'
И. Рондич
5'
Ж. Карлос
39'
Иви
90+4'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Ракув
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Й. Брюнес
Пас отдал
Э. Отиено
87'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Иви
Замена
H. Sobol
️️️️
С. Керк
83'
82'
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
Замена
A. Klimek
️️️️
K. Cybulski
72'
65'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
М. Амейо
63'
Желтая карточка
З. Арсенич
Замена
J. Łukowski
️️️️
J. Sypek
62'
ГОЛ! 2:2!
И. Рондич
Пас отдал
M. Krajewski
56'
Желтая карточка
M. Krajewski
45'
+3
39'
ГОЛ! 1:2!
Иви
Пас отдал
В. Кочергин
5'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Карлос
Пас отдал
Э. Отиено
ГОЛ! 1:0!
J. Sypek
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
9
Hubert Sobol
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
3-5-2
12
Гикевич
2
Козловски
4
91
25
37
Керк
78
15
Рондич
10
15
7
3-1-2-3-1
1
Треловски
24
Арсенич
3
Рундич
26
Отиено
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
11
Иви
19
Амейо
20
Карлос
31
78
7
7
78
7
14
14
7
37
Керк
9
9
37
Керк
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
11
Иви
7
Лабру
7
Лабру
11
Иви
19
Амейо
14
Брюнес
14
Брюнес
19
Амейо
Остались в запасе
Видзев
Ракув
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
11
Adriano
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
44
N. Diliberto
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
11
Adriano
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Видзев - Ракув
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
3
14
Офсайды
2
1
Количество передач
461
543
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
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