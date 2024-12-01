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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Легия
Сталь - Легия: обзор матча 01 декабря 2024
Сталь
01.12.2024, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 17 тур
2 : 2
Завершен
Легия
28'
P. Wlazło (П)
90+1'
Ł. Wolsztyński
12'
Р. Морисита
63'
Р. Августиняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Легия
ГОЛ! 2:2!
Ł. Wolsztyński
90'
+1
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
S. Krykun
87'
Замена
R. Assayeg
️️️️
R. Dadok
87'
Замена
D. Tkacz
️️️️
M. Domański
80'
77'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Р. Винагре
77'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Гуал
77'
Замена
M. Szczepaniak
️️️️
Б. Капустка
68'
Замена
П. Кун
️️️️
Лукиньяс
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Августиняк
57'
Желтая карточка
М. Гуал
57'
Замена
К. Чодина
️️️️
W. Urbański
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Wlazło
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Морисита
Пас отдал
М. Гуал
2'
Желтая карточка
W. Urbański
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
44
Sergiy Krykun
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Легия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-1-4-2
39
96
21
3
Эсселинк
6
Гилламьер
44
66
Яунземс
18
23
10
17
Шкурин
3-1-1-3-2
87
Кобыляк
12
Панков
3
Капуади
19
Винагре
8
Августиняк
53
22
Вшолек
67
Капустка
82
Лукиньяс
28
Гуал
25
Морисита
44
25
25
44
10
19
19
10
96
9
9
96
82
Лукиньяс
23
Кун
23
Кун
82
Лукиньяс
67
Капустка
17
17
67
Капустка
19
Винагре
16
Челхака
16
Челхака
19
Винагре
53
11
Чодина
11
Чодина
53
28
Гуал
17
Пекхарт
17
Пекхарт
28
Гуал
Остались в запасе
Сталь
Легия
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Сталь - Легия
2
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
478
367
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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