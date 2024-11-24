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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Корона
Ракув - Корона: обзор матча 24 ноября 2024
Ракув
24.11.2024, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 16 тур
1 : 1
Завершен
Корона
23'
В. Кочергин
89'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Корона
Замена
Л. Лабру
️️️️
Ж. Карлос
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:1!
A. Dalmau
Пас отдал
S. Nagamatsu
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
82'
79'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
M. Fornalczyk
Желтая карточка
T. Walczak
72'
Замена
М. Амейо
️️️️
Иви
67'
Замена
T. Walczak
️️️️
Й. Брюнес
67'
67'
Замена
P. Nuno
️️️️
D. Błanik
59'
Желтая карточка
K. Matuszewski
Желтая карточка
С. Сварнас
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Кочергин
Пас отдал
Г. Берггрен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
99
Daniel Bak
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Треловски
26
Отиено
80
Родин
4
Сварнас
24
Арсенич
5
Берггрен
10
Кочергин
20
Карлос
11
Иви
11
14
Брюнес
3-4-1-2
1
Деконски
66
55
11
6
13
18
7
71
Длугош
7
9
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
11
Иви
19
Амейо
19
Амейо
11
Иви
20
Карлос
7
Лабру
7
Лабру
20
Карлос
14
Брюнес
9
9
14
Брюнес
7
27
27
7
7
9
Шикавка
9
Шикавка
7
Остались в запасе
Ракув
Корона
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Ракув - Корона
2
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
19
13
Офсайды
1
2
Количество передач
447
368
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
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