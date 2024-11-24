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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Пяст
Гурник - Пяст: обзор матча 24 ноября 2024
Гурник
24.11.2024, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 16 тур
1 : 0
Завершен
Пяст
89'
Y. Furukawa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Пяст
90'
+5
Красная карточка
J. Czerwiński
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Плах
Желтая карточка
L. Podolski
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Y. Furukawa
Пас отдал
P. Olkowski
89'
Замена
P. Olkowski
️️️️
Н. Войтушек
85'
83'
Замена
T. Mokwa
️️️️
I. Drapinski
77'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
M. Chrapek
76'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
Ф. Пясецки
Замена
L. Podolski
️️️️
А. Букса
73'
Замена
С. Бакиш
️️️️
Л. Захович
73'
70'
Желтая карточка
Ф. Пясецки
65'
Замена
Х. Феликс
️️️️
J. Lewicki
Замена
️️️️
Т. Исмахил
62'
Замена
Y. Furukawa
️️️️
K. Lukoszek
62'
Желтая карточка
Т. Исмахил
52'
46'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
M. Szczepański
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
44
Yosuke Furukawa
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
10
A. Katsantonis
ЦФ
3-4-4
3
26
Яницки
13
Янжа
15
Войтушек
26
17
18
25
88
Исмахил
21
Букса
90
Захович
3-3-4
26
Плах
3
11
Пырка
36
6
20
30
5
9
Пясецки
7
Росолек
4
15
Войтушек
16
16
15
Войтушек
17
44
44
17
21
Букса
10
10
21
Букса
90
Захович
12
Бакиш
12
Бакиш
90
Захович
6
92
Кадзиор
92
Кадзиор
6
30
26
Костадинов
26
Костадинов
30
3
22
22
3
36
7
Феликс
7
Феликс
36
9
Пясецки
10
10
9
Пясецки
Остались в запасе
Гурник
Пяст
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Гурник - Пяст
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
694
333
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
18270
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