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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Заглембе
Видзев - Заглембе: обзор матча 09 ноября 2024
Видзев
09.11.2024, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 15 тур
2 : 0
Завершен
Заглембе
7'
J. Sypek
71'
J. Sypek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Заглембе
86'
Замена
A. Wozniak
️️️️
T. Makowski
86'
Замена
D. Mikolajewski
️️️️
Т. Пенько
Замена
H. Sobol
️️️️
С. Керк
85'
Замена
M. Hanousek
️️️️
Ю. Шеху
85'
76'
Замена
P. Kusztal
️️️️
В. Сейк
ГОЛ! 2:0!
J. Sypek
Пас отдал
С. Козловски
71'
61'
Желтая карточка
Д. Дабровски
Замена
J. Łukowski
️️️️
K. Cybulski
61'
55'
Замена
M. Regula
️️️️
B. Kłudka
Замена
M. Krajewski
️️️️
Л. Кастрати
52'
46'
Замена
H. Adamczyk
️️️️
M. Mróz
Желтая карточка
Ю. Шеху
30'
8'
Желтая карточка
T. Makowski
ГОЛ! 1:0!
J. Sypek
Пас отдал
С. Козловски
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
3-1-4-2
12
Гикевич
2
Козловски
4
62
Кастрати
6
Шеху
15
Рондич
37
Керк
78
10
15
7
4-4-1-1
30
Гладун
25
5
2
31
8
Дабровски
6
7
21
Пенько
7
Вдовяк
10
Сейк
62
Кастрати
91
91
62
Кастрати
78
14
14
78
6
Шеху
25
25
6
Шеху
37
Керк
9
9
37
Керк
6
11
11
6
7
15
15
7
2
44
44
2
10
Сейк
23
23
10
Сейк
21
Пенько
19
19
21
Пенько
Остались в запасе
Видзев
Заглембе
33
Jan Krzywański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
Главный тренер
Януш Недзвидц
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Видзев - Заглембе
1
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
3
10
Офсайды
1
2
Количество передач
372
495
Сейвы
6
4
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
16869
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