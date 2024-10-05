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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Заглембе
Гурник - Заглембе: обзор матча 05 октября 2024
Гурник
05.10.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 11 тур
0 : 1
Завершен
Заглембе
32'
Т. Пенько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Заглембе
Замена
А. Букса
️️️️
P. Hellebrand
82'
81'
Замена
D. Mikolajewski
️️️️
Т. Пенько
81'
Замена
A. Wozniak
️️️️
B. Kłudka
Замена
С. Бакиш
️️️️
Т. Исмахил
72'
65'
Замена
T. Makowski
️️️️
A. Radwanski
65'
Замена
Л. Мата
️️️️
М. Вдовяк
Желтая карточка
Y. Furukawa
56'
51'
Желтая карточка
A. Ławniczak
51'
Замена
J. Jach (pen.)
️️️️
M. Mróz
49'
Вторая желтая
M. Nalepa
Замена
️️️️
Л. Захович
46'
Замена
P. Olkowski
️️️️
D. Szala
46'
Замена
Y. Furukawa
️️️️
K. Lukoszek
46'
45'
+1
Желтая карточка
M. Nalepa
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пенько
Пас отдал
A. Radwanski
Желтая карточка
D. Szala
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
20
Хосема
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
7
Marek Mróz
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
44
Yosuke Furukawa
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
4-4-3
20
Хосема
2
13
Янжа
3
10
26
18
17
25
90
Захович
88
Исмахил
4-4-1-1
30
Гладун
25
5
2
31
8
Дабровски
17
21
Пенько
7
7
Вдовяк
10
Сейк
2
16
16
2
17
44
44
17
18
21
Букса
21
Букса
18
88
Исмахил
12
Бакиш
12
Бакиш
88
Исмахил
2
11
11
2
17
6
6
17
7
33
33
7
7
Вдовяк
3
Мата
3
Мата
7
Вдовяк
21
Пенько
19
19
21
Пенько
Остались в запасе
Гурник
Заглембе
1
Filip Majchrowicz
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
1
Jasmin Burić
ВР
15
Hubert Adamczyk
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
15
Hubert Adamczyk
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Гурник - Заглембе
2
1
2
Всего ударов по воротам
25
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
17
5
Нарушения
4
13
Офсайды
1
2
Количество передач
609
268
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
12
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
11
5
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
12626
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