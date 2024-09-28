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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Гурник
Легия - Гурник: обзор матча 28 сентября 2024
Легия
28.09.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 10 тур
1 : 1
Завершен
Гурник
35'
Р. Панков
10'
K. Lukoszek (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Гурник
Замена
W. Urbański
️️️️
М. Ойеделе
78'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
К. Чодина
78'
Замена
M. Alfarela
️️️️
Т. Пекхарт
68'
Замена
М. Бюрх
️️️️
Лукиньяс
68'
65'
Замена
Y. Furukawa
️️️️
K. Lukoszek
65'
Замена
Н. Войтушек
️️️️
Т. Исмахил
Желтая карточка
Лукиньяс
60'
46'
Замена
️️️️
Л. Захович
39'
Желтая карточка
D. Rasak
ГОЛ! 1:1!
Р. Панков
Пас отдал
Р. Винагре
35'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
K. Lukoszek
5'
Замена
P. Olkowski
️️️️
M. Sanchez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Гурник
2
Manu Sanchez
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
3
Капуади
12
Панков
8
Ойеделе
11
Чодина
67
Капустка
82
Лукиньяс
25
Морисита
17
Пекхарт
22
Вшолек
4-4-3
3
20
Хосема
13
Янжа
2
26
10
17
18
88
Исмахил
90
Захович
25
82
Лукиньяс
15
Бюрх
15
Бюрх
82
Лукиньяс
11
Чодина
16
Челхака
16
Челхака
11
Чодина
8
Ойеделе
53
53
8
Ойеделе
17
Пекхарт
19
19
17
Пекхарт
2
16
16
2
88
Исмахил
15
Войтушек
15
Войтушек
88
Исмахил
17
44
44
17
Остались в запасе
Легия
Гурник
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Легия - Гурник
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
5
Офсайды
2
2
Количество передач
494
398
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
24438
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