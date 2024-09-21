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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Лехия
Ягеллония - Лехия: обзор матча 21 сентября 2024
Ягеллония
21.09.2024, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 9 тур
3 : 2
Завершен
Лехия
13'
Т. Силва
16'
Б. Вьюнник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Лехия
16'
ГОЛ! 1:1!
Б. Вьюнник
Пас отдал
Конрадо
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
11
Хесус Имас
АП
29
Марчин Листковски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4-1-2-1-2
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
3
Стойинович
61
Сачек
6
Романчук
14
82
Силва
99
Хансен
80
Диаби-Фадига
23
3-3-3-1
1
44
4
97
Конрадо
79
10
Капич
6
17
Царенко
33
Хлан
30
Мена
27
Вьюнник
Остались в запасе
Ягеллония
Лехия
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
11
Хесус Имас
АП
29
Марчин Листковски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
11
Хесус Имас
АП
29
Марчин Листковски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Ягеллония - Лехия
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
441
422
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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