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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Краковия
Радомяк - Краковия: обзор матча 31 августа 2024
Радомяк
31.08.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 7 тур
2 : 1
Завершен
Краковия
5'
L. Rocha
59'
З. Уаттара
63'
Д. Кристьян Олафссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Краковия
Замена
R. Cielemęcki
️️️️
Пеглоу
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
М. ван Бурен
Замена
D. Jakubik
️️️️
З. Уаттара
87'
81'
Замена
M. Bochnak
️️️️
Я. Югаш
Замена
L.
️️️️
R. Wolski
75'
73'
Желтая карточка
Я. Югаш
69'
Замена
М. Майгаард
️️️️
П. Соколовски
69'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
А. Хасич
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кристьян Олафссон
61'
Желтая карточка
Д. Кристьян Олафссон
ГОЛ! 2:0!
З. Уаттара
Пас отдал
R. Wolski
59'
46'
Замена
Д. Кристьян Олафссон
️️️️
B. Biedrzycki
Желтая карточка
C. Donis
21'
Желтая карточка
З. Уаттара
10'
ГОЛ! 1:0!
L. Rocha
Пас отдал
П. Энрике
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
13
Jan Grzesik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Радомяк
12
Krystian Harcinski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
4-4-1-1
1
16
29
23
Энрике
24
Уаттара
13
28
27
77
7
Пеглоу
45
4-1-2-1-2
23
Раваш
15
Глик
5
Гицэ
25
Какабадзе
25
Югаш
88
Соколовски
8
22
10
ван Бурен
14
Хасич
9
Каллман
24
Уаттара
14
14
24
Уаттара
7
Пеглоу
20
20
7
Пеглоу
27
9
9
27
22
20
Олафссон
20
Олафссон
22
14
Хасич
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
14
Хасич
36
36
25
Югаш
17
17
25
Югаш
88
Соколовски
20
Майгаард
20
Майгаард
88
Соколовски
Остались в запасе
Радомяк
Краковия
12
Krystian Harcinski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
12
Krystian Harcinski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Радомяк - Краковия
2
3
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
17
Офсайды
0
1
Количество передач
354
380
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
12
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
Новости команд
Все
Радомяк
Краковия
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
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2019.12.25 18:11
1
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
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2019.12.25 18:11
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