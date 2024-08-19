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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Пяст
Сталь - Пяст: обзор матча 19 августа 2024
Сталь
19.08.2024, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 5 тур
2 : 0
Завершен
Пяст
79'
И. Шкурин
84'
R. Assayeg
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Пяст
Замена
F. Gerbowski
️️️️
M. Domański
90'
+2
89'
Замена
S. Mucha
️️️️
М. Амейо
ГОЛ! 2:0!
R. Assayeg
Пас отдал
A. Bukowski
84'
Желтая карточка
И. Шкурин
80'
ГОЛ! 1:0!
И. Шкурин
Пас отдал
М. Гилламьер
79'
Желтая карточка
M. Domański
76'
73'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
Замена
R. Assayeg
️️️️
Ł. Wolsztyński
72'
Замена
R. Dadok
️️️️
А. Яунземс
72'
Желтая карточка
M. Matras
62'
Замена
A. Bukowski
️️️️
K. Hinokio
62'
Замена
K. Getinger
️️️️
K. Wołkowicz
62'
46'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Т. Костадинов
46'
Замена
I. Drapinski
️️️️
A. Mosór
Желтая карточка
Ł. Wolsztyński
13'
Желтая карточка
K. Wołkowicz
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
10
Maciej Domański
(К)
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
19
Майкл Амейо
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
7
Мацей Росолек
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
77
Szczepan Mucha
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
2-1-3-4
39
3
Эсселинк
21
6
Гилламьер
25
66
Яунземс
8
17
Шкурин
22
10
11
2-4-4
26
Плах
11
Пырка
2
20
26
Костадинов
6
19
Амейо
4
5
16
7
Росолек
66
Яунземс
96
96
66
Яунземс
8
33
33
8
11
23
23
11
10
32
32
10
25
9
9
25
2
3
3
2
19
Амейо
77
77
19
Амейо
6
30
30
6
26
Костадинов
92
Кадзиор
92
Кадзиор
26
Костадинов
Остались в запасе
Сталь
Пяст
13
Konrad Jałocha
ВР
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Сталь - Пяст
5
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
5
Офсайды
1
5
Количество передач
383
517
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
Новости команд
Все
Сталь
Пяст
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
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