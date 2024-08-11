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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Шленск
Видзев - Шленск: обзор матча 11 августа 2024
Видзев
11.08.2024, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 4 тур
0 : 0
Завершен
Шленск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Шленск
Замена
Ю. Шеху
️️️️
F. Álvarez
89'
86'
Желтая карточка
А. Ортис
84'
Замена
М. Жуковски
️️️️
Y. Matsenko
84'
Замена
J. Jezierski
️️️️
М. Кебула
Замена
L. da Silva
️️️️
И. Рондич
67'
66'
Замена
А. Ортис
️️️️
М. Науэль
66'
Замена
P. Samiec-Talar
️️️️
Б. Индже
Красная карточка
С. Козловски
64'
Замена
Х. Гонг
️️️️
J. Sypek
64'
Замена
K. Cybulski
️️️️
A. Klimek
64'
Замена
С. Керк
️️️️
J. Łukowski
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
2
Самуэль Козловски
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
78
Kamil Cybulski
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
15
Luís da Silva
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Шленск
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
4-5-1
12
Гикевич
62
Кастрати
4
2
2
Козловски
25
14
15
Рондич
7
10
7
4-2-4
12
5
Петков
78
Герчио
33
87
Петров
27
Индже
77
Кебула
3
17
77
Науэль
70
Муселик
10
6
Шеху
6
Шеху
10
7
78
78
7
14
37
Керк
37
Керк
14
7
18
Гонг
18
Гонг
7
15
Рондич
15
15
15
Рондич
33
22
Жуковски
22
Жуковски
33
27
Индже
7
7
27
Индже
77
Кебула
21
21
77
Кебула
77
Науэль
16
Ортис
16
Ортис
77
Науэль
Остались в запасе
Видзев
Шленск
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Остались в запасе
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Видзев - Шленск
1
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
4
8
Офсайды
2
2
Количество передач
419
386
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
17663
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