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Расписание матчей
Германия. Кубок
Зандхаузен - Кельн
Зандхаузен - Кельн: обзор матча 18 августа 2024
Зандхаузен
18.08.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Кельн
59'
Б. Халими (П)
90+6'
R. Meier
20'
J. Pauli
34'
Л. Майна
116'
М. Олесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Кельн
118'
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
116'
ГОЛ! 2:3!
М. Олесен
Пас отдал
Д. Хайнц
Желтая карточка
П. Грайль
104'
101'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
J. Pauli
97'
Желтая карточка
Р. Карстенсен
Желтая карточка
R. Meier
95'
Замена
Э. Гирдвайнис
️️️️
J. Lorch
95'
ГОЛ! 2:2!
R. Meier
Пас отдал
D. Baumann
90'
+6
Замена
М. Пинк
️️️️
E. Iwe
89'
83'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Л. Пакярада
83'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Т. Лемперле
Замена
П. Грайль
️️️️
Б. Халими
77'
75'
Желтая карточка
Л. Майна
73'
Желтая карточка
С. Адамян
73'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Даунс
Желтая карточка
E. Iwe
70'
66'
Желтая карточка
Я. Тильманн
Замена
R. Meier
️️️️
D. Otto
63'
Замена
L. Wolf
️️️️
A. Mühling
63'
61'
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Вальдшмидт
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Халими
59'
Желтая карточка
J. Lorch
41'
34'
ГОЛ! 0:2!
Л. Майна
Пас отдал
М. Олесен
20'
ГОЛ! 0:1!
J. Pauli
Пас отдал
Л. Майна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
26
Jakob Lewald
(К)
ЦЗ
21
Marco Schikora
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
30
Dominic Baumann
ЦФ
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
(К)
ЦЗ
4
Julian Pauli
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Зандхаузен
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
33
Philipp Lambert
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
32
Маркус Пинк
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
1
Марвин Швабе
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
11
Meiko Wäschenbach
ЦП
13
Флориан Диц
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-3-1-4
3
26
21
6
11
Халими
14
22
Штольце
30
10
15
1
3-2-2-3
40
Урбиг
4
Хюберс
4
23
Пакярада
10
Олесен
23
Хусейнбашич
37
Майна
29
Тильманн
42
Даунс
7
Вальдшмидт
19
Лемперле
6
2
Гирдвайнис
2
Гирдвайнис
6
15
21
21
15
11
Халими
18
Грайль
18
Грайль
11
Халими
14
32
Пинк
32
Пинк
14
10
13
13
10
4
3
Хайнц
3
Хайнц
4
23
Пакярада
29
Карстенсен
29
Карстенсен
23
Пакярада
19
Лемперле
13
Диц
13
Диц
19
Лемперле
7
Вальдшмидт
22
Адамян
22
Адамян
7
Вальдшмидт
42
Даунс
27
Тиггес
27
Тиггес
42
Даунс
Остались в запасе
Зандхаузен
Кельн
8
Alexander Fuchs
ЦП
33
Philipp Lambert
ЦП
22
Timo Königsmann
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
20
Филипп Пентке
ВР
1
Марвин Швабе
ВР
11
Meiko Wäschenbach
ЦП
10
Марвин Обуз
ЛВ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
8
Alexander Fuchs
ЦП
33
Philipp Lambert
ЦП
22
Timo Königsmann
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
1
Марвин Швабе
ВР
11
Meiko Wäschenbach
ЦП
10
Марвин Обуз
ЛВ
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Зандхаузен - Кельн
4
5
Всего ударов по воротам
19
23
Удары в створ
7
13
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
12
Нарушения
17
21
Офсайды
2
2
Количество передач
555
493
Сейвы
8
5
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
15
15
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Кельн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
5 : 0
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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