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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Локомотива
Осиек - Локомотива: обзор матча 09 мая 2025
Осиек
09.05.2025, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Локомотива
11'
Х. Бабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Локомотива
90'
+5
Желтая карточка
Z. Šubarić
Замена
I. Cvijanović
️️️️
M. Soldo
89'
Замена
L. Jelenić
️️️️
Х. Бабец
89'
Желтая карточка
M. Soldo
87'
87'
Желтая карточка
М. Паяч
72'
Желтая карточка
L. Dajčer
53'
Замена
Я. Василь
️️️️
К. Андрич
46'
Замена
D. Bušnja
️️️️
M. Vranjković
46'
Замена
М. Паяч
️️️️
L. Sigali
Желтая карточка
Й. Мерсинай
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабец
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
14
Marko Soldo
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
34
Amad Keita
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
21
Denis Bušnja
ЦФ
3-3-2-2
31
Маленица
42
Гедес
15
Мерсинай
5
Мкртчян
21
Юришич
6
Бабец
11
Омерович
14
39
7
27
Эрнани
3-2-4-1
31
19
2
20
Колингер
3
Живкович
30
5
20
Мудражия
11
6
17
Андрич
6
Бабец
26
26
6
Бабец
14
34
34
14
2
17
Паяч
17
Паяч
2
17
Андрич
29
Василь
29
Василь
17
Андрич
19
21
21
19
Остались в запасе
Осиек
Локомотива
1
Mattia Del Favero
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
34
Amad Keita
ЦП
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
34
Amad Keita
ЦП
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Осиек - Локомотива
2
3
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
354
481
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Осиек
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Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
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Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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