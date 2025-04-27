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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Хайдук
Осиек - Хайдук: обзор матча 27 апреля 2025
Осиек
27.04.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Хайдук
72'
Х. Бабец
90+4'
A. Jakupovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Хайдук
Желтая карточка
Т. Дантас
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
A. Jakupovic
90'
+4
86'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Д. Мельняк
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабец
72'
Замена
P. Lima
️️️️
Эрнани
66'
Замена
Т. Дантас
️️️️
V. Jugović
57'
46'
Замена
М. Шего
️️️️
А. Саньянг
46'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
Ф. Кровинович
46'
Замена
A. Kalik
️️️️
Н. Русин
27'
Желтая карточка
А. Саньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
14
Marko Soldo
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
13
Ivan Lucic
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Нико Сигур
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
11
Мишель Шего
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
3-3-1-3
31
Маленица
42
Гедес
15
Мерсинай
5
Мкртчян
21
Юришич
6
Бабец
11
Омерович
14
9
27
Эрнани
7
3-2-2-4
32
Хргович
21
17
Мельняк
10
Кровинович
11
Ракитич
7
Саньянг
28
Брайкович
31
Русин
10
Ливайя
26
13
27
Эрнани
21
21
27
Эрнани
7
26
Дантас
26
Дантас
7
31
Русин
20
20
31
Русин
10
Кровинович
21
Пукштас
21
Пукштас
10
Кровинович
7
Саньянг
11
Шего
11
Шего
7
Саньянг
17
Мельняк
7
Трайковски
7
Трайковски
17
Мельняк
Остались в запасе
Осиек
Хайдук
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
33
Тони Силич
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Нико Сигур
ОП
6
M. Capan
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Нико Сигур
ОП
6
M. Capan
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Осиек - Хайдук
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
12
Офсайды
1
2
Количество передач
363
364
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
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Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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