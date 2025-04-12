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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Осиек
Динамо Загреб - Осиек: обзор матча 12 апреля 2025
Динамо Загреб
12.04.2025, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Осиек
22'
П. Сучич
69'
А. Адеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Осиек
Замена
Л. Качавенда
️️️️
М. Батурина
88'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
88'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
77'
ГОЛ! 2:0!
А. Адеми
Пас отдал
М. Батурина
69'
57'
Замена
M. Soldo
️️️️
P. Lima
57'
Замена
V. Jugović
️️️️
Х. Бабец
Замена
А. Адеми
️️️️
Л. Стойкович
54'
Замена
Б. Петкович
️️️️
В. Канга
53'
46'
Замена
L. Jelenić
️️️️
Й. Мерсинай
Желтая карточка
М. Батурина
42'
42'
Желтая карточка
Т. Дантас
38'
Желтая карточка
Й. Мерсинай
Желтая карточка
Л. Стойкович
37'
ГОЛ! 1:0!
П. Сучич
Пас отдал
М. Пьяца
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
21
Pedro Lima
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
2-2-2-1-3
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
33
Ристовски
4
Франьич
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
15
7
Пьяца
9
Канга
3-3-3-1
31
Маленица
11
Омерович
15
Мерсинай
5
Мкртчян
42
Гедес
6
Бабец
21
Юришич
70
Пушич
26
Дантас
21
9
18
Пьерр-Габриэль
18
Мохаррами
18
Мохаррами
18
Пьерр-Габриэль
10
Стойкович
45
Адеми
45
Адеми
10
Стойкович
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
9
Канга
9
Петкович
9
Петкович
9
Канга
15
Мерсинай
26
26
15
Мерсинай
21
14
14
21
6
Бабец
7
7
6
Бабец
Остались в запасе
Динамо Загреб
Осиек
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Mattia Del Favero
ВР
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Динамо Загреб - Осиек
2
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
12
Офсайды
0
2
Количество передач
612
355
Сейвы
3
8
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
7497 из 38923 зрителей (19%)
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