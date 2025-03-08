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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Осиек
Локомотива - Осиек: обзор матча 08 марта 2025
Локомотива
08.03.2025, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Осиек
22'
L. Dajčer
90+5'
К. Андрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Осиек
ГОЛ! 2:0!
К. Андрич
90'
+5
74'
Замена
P. Lima
️️️️
Х. Бабец
69'
Желтая карточка
L. Jelenić
59'
Замена
J. Ohajunwa
️️️️
Р. Гедес
50'
Желтая карточка
А. Туйя
46'
Замена
Т. Дантас
️️️️
П. Пушич
45'
+2
Красная карточка
V. Jugović
ГОЛ! 1:0!
L. Dajčer
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
14
Marko Soldo
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Локомотива
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
4-4-1-1
31
2
3
Живкович
30
13
Карачич
11
5
20
Мудражия
6
23
Врбанчич
17
Андрич
3-3-2-2
31
Маленица
42
Гедес
26
13
Туйя
11
Омерович
6
Бабец
21
Юришич
70
Пушич
14
9
7
70
Пушич
26
Дантас
26
Дантас
70
Пушич
6
Бабец
21
21
6
Бабец
42
Гедес
8
8
42
Гедес
Остались в запасе
Локомотива
Осиек
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Локомотива - Осиек
1
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
13
Офсайды
5
3
Количество передач
418
370
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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