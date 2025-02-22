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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Осиек
Хайдук - Осиек: обзор матча 22 февраля 2025
Хайдук
22.02.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Осиек
11'
Ф. Уремович
20'
М. Ливайя
24'
М. Ливайя
89'
С. Биук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Осиек
ГОЛ! 4:0!
С. Биук
89'
Замена
J. Elez
️️️️
Ф. Уремович
80'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Диалло
80'
74'
Замена
С. Мкртчян
️️️️
А. Туйя
Замена
С. Биук
️️️️
A. Kalik
72'
Замена
Н. Русин
️️️️
М. Ливайя
72'
67'
Замена
Т. Дантас
️️️️
V. Jugović
67'
Замена
П. Пушич
️️️️
Р. Гедес
Желтая карточка
B. Durdov
55'
Желтая карточка
И. Диалло
53'
44'
Желтая карточка
Р. Гедес
Замена
B. Durdov
️️️️
А. Саньянг
29'
ГОЛ! 3:0!
М. Ливайя
Пас отдал
А. Саньянг
24'
ГОЛ! 2:0!
М. Ливайя
Пас отдал
М. Шего
20'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Уремович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
14
Marko Soldo
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
6
Михаэл Жапер
ОП
6
M. Capan
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Осиек
12
Jan Adžić
ВР
12
Jan Adžić
ВР
1
Mattia Del Favero
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
4-3-1-3
32
Хргович
21
5
Диалло
22
Уремович
21
Пукштас
11
Ракитич
20
7
Саньянг
11
Шего
10
Ливайя
13
3-3-1-3
31
Маленица
13
Туйя
34
26
42
Гедес
6
Бабец
21
Юришич
14
9
34
7
5
Диалло
17
Мельняк
17
Мельняк
5
Диалло
20
79
Биук
79
Биук
20
22
Уремович
26
26
22
Уремович
7
Саньянг
34
34
7
Саньянг
10
Ливайя
31
Русин
31
Русин
10
Ливайя
13
Туйя
5
Мкртчян
5
Мкртчян
13
Туйя
7
26
Дантас
26
Дантас
7
42
Гедес
70
Пушич
70
Пушич
42
Гедес
Остались в запасе
Хайдук
Осиек
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
6
M. Capan
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
12
Jan Adžić
ВР
12
Jan Adžić
ВР
1
Mattia Del Favero
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
6
M. Capan
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
12
Jan Adžić
ВР
12
Jan Adžić
ВР
1
Mattia Del Favero
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Хайдук - Осиек
2
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
13
Офсайды
3
2
Количество передач
373
394
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
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Славен Белупо
- : -
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Хайдук
4 : 1
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Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
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- : -
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Осиек
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Осиек
1 : 0
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1 : 0
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Осиек
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Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
17451 из 35000 зрителей (49%)
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