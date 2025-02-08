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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Вараждин
Хайдук - Вараждин: обзор матча 08 февраля 2025
Хайдук
08.02.2025, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Вараждин
10'
М. Ливайя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Вараждин
Желтая карточка
И. Диалло
84'
79'
Замена
A. Mazari
️️️️
А. Латкович
78'
Замена
E. Alic
️️️️
A. Boršić
Замена
Я. Млакар
️️️️
М. Шего
71'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
А. Саньянг
64'
Желтая карточка
A. Kalik
61'
61'
Замена
M. Antunović
️️️️
M. Dabro
59'
Желтая карточка
N. Tepšić
46'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
Д. Митровски
Замена
A. Kalik
️️️️
Н. Русин
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ливайя
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
10
Марко Ливайя
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
22
Luka Mamić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Хайдук
73
Borna Buljan
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЛВ
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
14
Jaime Sierra
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
4-1-1-1-4
32
Хргович
21
5
Диалло
22
Уремович
14
Сигур
11
Ракитич
7
Саньянг
10
Ливайя
13
31
Русин
11
Шего
3-3-1-3
1
23
Маглица
25
16
24
10
Латкович
9
20
Митровски
7
4
22
7
Саньянг
10
Кровинович
10
Кровинович
7
Саньянг
31
Русин
20
20
31
Русин
11
Шего
9
Млакар
9
Млакар
11
Шего
20
Митровски
11
11
20
Митровски
25
2
2
25
7
22
22
7
10
Латкович
20
20
10
Латкович
Остались в запасе
Хайдук
Вараждин
28
Роко Брайкович
ПВ
73
Borna Buljan
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
14
Jaime Sierra
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
73
Borna Buljan
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
14
Jaime Sierra
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Хайдук - Вараждин
2
1
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
342
539
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
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Славен Белупо
- : -
05.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
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Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
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Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Bel, Dario, Croatia
Стадион:
Полюд
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