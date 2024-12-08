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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Локомотива
Осиек - Локомотива: обзор матча 08 декабря 2024
Осиек
08.12.2024, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Локомотива
2'
E. Hasić
32'
M. Soldo
56'
I. Cvijanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Локомотива
Замена
С. Мкртчян
️️️️
I. Cvijanović
79'
Замена
П. Пушич
️️️️
A. Jakupovic
79'
Замена
P. Lima
️️️️
M. Soldo
79'
78'
Желтая карточка
Й. Мерсинай
Желтая карточка
Р. Юришич
68'
59'
Замена
Д. Колингер
️️️️
М. Паяч
ГОЛ! 3:0!
I. Cvijanović
Пас отдал
M. Soldo
56'
Желтая карточка
Т. Дантас
45'
+6
38'
Желтая карточка
М. Леовац
ГОЛ! 2:0!
M. Soldo
Пас отдал
A. Jakupovic
32'
21'
Желтая карточка
S. Goričan
ГОЛ! 1:0!
E. Hasić
Пас отдал
Эрнани
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Feta Fetai
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
34
Anton Matković
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
3-2-2-3
31
Маленица
33
26
34
21
Юришич
11
Омерович
26
Дантас
14
27
Эрнани
9
7
4-4-1-1
33
Силич
13
Карачич
30
15
Мерсинай
22
Леовац
20
Мудражия
11
17
Паяч
6
23
Врбанчич
9
Чоп
34
5
Мкртчян
5
Мкртчян
34
14
21
21
14
9
70
Пушич
70
Пушич
9
17
Паяч
20
Колингер
20
Колингер
17
Паяч
Остались в запасе
Осиек
Локомотива
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
31
Zvonimir Šubarić
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
31
Zvonimir Šubarić
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Осиек - Локомотива
2
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
328
372
Сейвы
6
3
Точность передач %
73
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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