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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Осиек
Локомотива - Осиек: обзор матча 22 сентября 2024
Локомотива
22.09.2024, воскресенье, 18:30
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Осиек
32'
Р. Юришич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Осиек
90'
+7
Желтая карточка
M. Soldo
79'
Желтая карточка
E. Hasić
73'
Желтая карточка
L. Jelenić
71'
Замена
V. Jugović
️️️️
П. Пушич
Желтая карточка
Д. Колингер
60'
56'
Желтая карточка
А. Туйя
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Юришич
Пас отдал
M. Soldo
28'
Желтая карточка
П. Пушич
Желтая карточка
М. Леовац
19'
17'
Желтая карточка
Т. Дантас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
34
Anton Matković
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-2-3-1-1
31
3
Живкович
20
Колингер
19
22
Леовац
13
Карачич
5
6
11
23
Врбанчич
9
Чоп
4-4-2
31
Маленица
33
13
Туйя
26
21
Юришич
70
Пушич
26
Дантас
98
14
9
34
70
Пушич
7
7
70
Пушич
Остались в запасе
Локомотива
Осиек
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Локомотива - Осиек
2
6
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
16
Офсайды
2
2
Количество передач
380
357
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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