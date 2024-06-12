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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Овьедо
Эйбар - Овьедо: обзор матча 12 июня 2024
Эйбар
12.06.2024, среда, 22:00
Испания. Сегунда, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Овьедо
59'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Овьедо
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Бретонес
86'
Замена
С. Хоменченко
️️️️
Х. Сеоане
Желтая карточка
Я. Казми
82'
Замена
Я. Казми
️️️️
А. Техеро
80'
76'
Замена
Борха
️️️️
Алемао
Замена
С. Леон
️️️️
А. Акетче
71'
Замена
С. Альварес
️️️️
П. Ноласкоайн
71'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
J. Corpas
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
Алемао
Пас отдал
А. Бретонес
Желтая карточка
А. Акетче
58'
51'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
Б. Санчес
51'
Замена
А. Бретонес
️️️️
К. Помарес
31'
Желтая карточка
Х. Сеоане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
17
José Corpas
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К)
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Yayo
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Зидан
22
Гутьеррес
25
Беррокаль
23
Арбилья
23
Техеро
5
Ноласкоайн
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
19
Стоичков
17
3-1-3-2-1
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
15
Помарес
11
Коломбатто
19
Луисми
10
20
Сеоане
17
Росада
16
Санчес
9
Алемао
5
Ноласкоайн
6
Альварес
6
Альварес
5
Ноласкоайн
17
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
17
23
Техеро
9
Казми
9
Казми
23
Техеро
47
Акетче
11
Леон
11
Леон
47
Акетче
16
Санчес
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
16
Санчес
20
Сеоане
5
Хоменченко
5
Хоменченко
20
Сеоане
15
Помарес
23
Бретонес
23
Бретонес
15
Помарес
9
Алемао
17
Борха
17
Борха
9
Алемао
Остались в запасе
Эйбар
Овьедо
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Quentin Braat
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Yayo
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Yayo
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эйбар - Овьедо
3
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
19
13
Офсайды
1
1
Количество передач
494
392
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 17 тур
Сабадель
- : -
05.12.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
3 : 0
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
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