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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Фортуна
Бохум - Фортуна: обзор матча 23 мая 2024
Бохум
23.05.2024, четверг, 21:30
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
0 : 3
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Фортуна
13'
Ф. Хофманн (АГ)
64'
Ф. Клаус
72'
Я. Энгельхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бохум - Фортуна
Желтая карточка
А. Лосилла
90'
+3
87'
Замена
С. Аппелькамп
️️️️
Х. Цолис
87'
Замена
T. Uchino
️️️️
Я. Энгельхардт
87'
Замена
Й. Немец
️️️️
Ф. Клаус
85'
Замена
C. Daferner
️️️️
В. Вермей
80'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
М. Соботтка
Замена
Л. Дашнер
️️️️
М. Беро
80'
72'
ГОЛ! 0:3!
Я. Энгельхардт
Желтая карточка
Бернардо
71'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
М. Виттек
71'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Хофманн
71'
64'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Клаус
Пас отдал
Х. Цолис
Замена
А. Лосилла
️️️️
П. Остерхаге
63'
Замена
М. Брошински
️️️️
Т. Асано
62'
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
22
Матуш Беро
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
(К)
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
31
Марсель Соботтка
(К)
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
33
Christoph Daferner
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Люте
18
Ордец
13
Шлоттербек
13
Бернардо
32
Виттек
25
Пасслак
22
Беро
6
Остерхаге
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
3-1-4-1-1
33
Кастенмайер
15
30
25
Циммерманн
16
Энгельхардт
30
Клаус
22
Танака
31
Соботтка
8
17
Цолис
9
Вермей
6
Остерхаге
8
Лосилла
8
Лосилла
6
Остерхаге
22
Беро
10
Дашнер
10
Дашнер
22
Беро
32
Виттек
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
32
Виттек
29
Асано
9
Брошински
9
Брошински
29
Асано
33
Хофманн
9
Пасьенса
9
Пасьенса
33
Хофманн
16
Энгельхардт
22
22
16
Энгельхардт
31
Соботтка
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
31
Соботтка
17
Цолис
8
Аппелькамп
8
Аппелькамп
17
Цолис
9
Вермей
33
33
9
Вермей
30
Клаус
11
Немец
11
Немец
30
Клаус
Остались в запасе
Бохум
Фортуна
23
Никлас Тиде
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Томас Летш
1
Карол Немчински
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Бохум - Фортуна
2
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
13
14
Офсайды
4
3
Количество передач
502
330
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Фортуна
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
3 : 2
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Рурштадион
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