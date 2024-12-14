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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Годой-Крус
Институто - Годой-Крус: обзор матча 14 декабря 2024
Институто
14.12.2024, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 27 тур
1 : 3
Завершен
Годой-Крус
13'
F. Suárez
17'
M. Mendoza
59'
S. Rodríguez
87'
M. Pino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Годой-Крус
87'
ГОЛ! 1:3!
M. Pino
Пас отдал
D. Barrea
Замена
G. Cerato
️️️️
J. Franco
84'
83'
Замена
M. Pino
️️️️
S. Rodríguez
83'
Замена
A. Villalobos
️️️️
V. Poggi
76'
Замена
G. Montivero
️️️️
T. Pozzo
Замена
I. Russo
️️️️
G. Lódico
75'
68'
Замена
G. Abrego
️️️️
F. Altamira
68'
Замена
D. Barrea
️️️️
J. Perez
Замена
F. Lo Celso
️️️️
Д. Пуэбла
64'
Замена
D. Batallini
️️️️
G. Rodriguez
63'
59'
ГОЛ! 1:2!
S. Rodríguez
53'
Пенальти не реализован!
S. Rodríguez
Замена
С. Ромеро
️️️️
J. Acevedo
46'
Желтая карточка
F. Alarcón
45'
+3
Желтая карточка
L. Carrera
20'
17'
ГОЛ! 1:1!
M. Mendoza
Пас отдал
J. Perez
ГОЛ! 1:0!
F. Suárez
Пас отдал
G. Lódico
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
(К)
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
25
Vicente Poggi
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
29
Tomás Pozzo
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Институто
35
Emanuel Sittaro
ВР
13
Juan Pablo Albarracin
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
6
Nicolás Canela
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
4-4-2
1
22
42
18
6
8
Пуэбла
20
8
16
9
27
4-4-2
1
23
23
3
30
20
29
10
Андино
25
9
25
22
44
44
22
8
Пуэбла
40
40
8
Пуэбла
27
99
99
27
8
10
Ромеро
10
Ромеро
8
20
29
29
20
29
52
52
29
25
14
14
25
25
26
26
25
20
9
9
20
9
22
22
9
Остались в запасе
Институто
Годой-Крус
35
Emanuel Sittaro
ВР
13
Juan Pablo Albarracin
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
Главный тренер
Диего Дабове
12
Roberto Ramírez
ВР
6
Nicolás Canela
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
35
Emanuel Sittaro
ВР
13
Juan Pablo Albarracin
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
6
Nicolás Canela
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Институто - Годой-Крус
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
16
12
Офсайды
1
2
Количество передач
324
296
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.24
2.02
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Brian Ferreyra, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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