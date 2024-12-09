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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс: обзор матча 09 декабря 2024
Ньюэллс Олд Бойз
09.12.2024, понедельник, 03:00
Аргентина. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Бока Хуниорс
55'
K. Zenón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс
Желтая карточка
Э. Банега
90'
+2
90'
Желтая карточка
E. Zeballos
88'
Замена
Л. Бланко
️️️️
Ф. Фабра
84'
Замена
J. Saralegui
️️️️
K. Zenón
84'
Замена
М. Мерентьель
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
Г. Веласкес
83'
Желтая карточка
T. Pérez
78'
75'
Замена
B. Aguirre
️️️️
M. Giménez
73'
Желтая карточка
P. Fernández
Замена
Х. Мануэль Гарсия
️️️️
M. Silvetti
68'
Замена
G. Chiaverano
️️️️
И. Рамирес
68'
Желтая карточка
F. González
60'
Замена
F. González
️️️️
M. Miljevic
56'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
L. Vangioni
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
K. Zenón
Пас отдал
E. Zeballos
46'
Замена
M. Delgado
️️️️
И. Мирамон
Замена
А. Шотт
️️️️
A. Méndez
31'
Желтая карточка
M. Miljevic
19'
10'
Желтая карточка
И. Мирамон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
4
Armando Méndez
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
20
Kevin Zenón
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Ньюэллс Олд Бойз
31
Faustino Piotti
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Francisco González
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
4-4-2
30
55
Хакоб
15
21
23
Веласкес
4
11
Банега
10
25
99
Рамирес
24
3-1-3-3
12
4
Фигаль
2
Ди Лолло
18
Фабра
5
Мирамон
20
28
22
10
Кавани
9
17
Адвинкула
4
20
Шотт
20
Шотт
4
10
11
11
10
21
27
Карабахаль
27
Карабахаль
21
24
11
Гарсия
11
Гарсия
24
99
Рамирес
21
21
99
Рамирес
18
Фабра
3
Бланко
3
Бланко
18
Фабра
5
Мирамон
18
18
5
Мирамон
20
10
10
20
10
Кавани
16
Мерентьель
16
Мерентьель
10
Кавани
9
28
28
9
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
31
Faustino Piotti
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
21
Francisco Plaza
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
30
Javier García
ВР
34
Mateo Mendia
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Остались в запасе
31
Faustino Piotti
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
21
Francisco Plaza
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
7
F. Cardozo
ЦФ
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
34
Mateo Mendia
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Фернандо Гаго
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс
5
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
458
435
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.91
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
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