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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Институто
Ланус - Институто: обзор матча 07 декабря 2024
Ланус
07.12.2024, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Институто
52'
J. Torres
74'
D. Aquino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Институто
Замена
N. Domínguez
️️️️
R. Carrera
86'
Замена
L. Acosta
️️️️
E. Salvio
86'
83'
Замена
S. Moreyra
️️️️
G. Lódico
ГОЛ! 2:0!
D. Aquino
74'
72'
Замена
С. Ромеро
️️️️
F. Suárez
72'
Замена
I. Russo
️️️️
Д. Пуэбла
Замена
W. Bou
️️️️
J. Torres
71'
Желтая карточка
Х. Солер
69'
64'
Замена
J. Lázaro
️️️️
M. Brizuela
Замена
D. Aquino
️️️️
L. Boggio
64'
63'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
D. Batallini
ГОЛ! 1:0!
J. Torres
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
20
Gastón Lódico
ЦП
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Институто
35
Emanuel Sittaro
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Pedro Velazquez
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
3-2-3-1-1
26
4
24
Искьердос
4
6
Солер
4
Касерес
6
11
23
10
Морено
27
3-2-3-2
1
18
6
44
33
42
20
16
8
Пуэбла
9
99
23
5
5
23
6
20
20
6
11
7
7
11
27
28
28
27
33
21
21
33
20
34
34
20
9
10
Ромеро
10
Ромеро
9
99
27
27
99
8
Пуэбла
29
29
8
Пуэбла
Остались в запасе
Ланус
Институто
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
35
Emanuel Sittaro
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Pedro Velazquez
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
Главный тренер
Диего Дабове
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Остались в запасе
35
Emanuel Sittaro
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Pedro Velazquez
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Диего Дабове
Статистика матча Ланус - Институто
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
403
338
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.68
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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