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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Расинг Клуб
Росарио Сентраль - Расинг Клуб: обзор матча 01 декабря 2024
Росарио Сентраль
01.12.2024, воскресенье, 01:30
Аргентина. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Расинг Клуб
48'
L. Vietto
90'
А. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Расинг Клуб
90'
+5
Желтая карточка
S. Quiros
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Мартинес
90'
Замена
Б. Родригес
️️️️
L. Vietto
89'
Замена
Ф. Мура
️️️️
G. Rojas
84'
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
S. Solari
Желтая карточка
T. O'Connor
82'
81'
Желтая карточка
M. Di Cesare
Замена
A. Rodríguez
️️️️
J. Gomez
81'
Замена
L. Giaccone
️️️️
М. Ловера
81'
Вторая желтая
A. Sández
79'
78'
Желтая карточка
А. Мартинес
Желтая карточка
A. Sández
69'
Желтая карточка
M. Barbieri
68'
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
Э. Копетти
68'
67'
Желтая карточка
С. Соса
67'
Замена
S. Quiros
️️️️
С. Соса
Желтая карточка
J. Gomez
62'
Замена
T. O'Connor
️️️️
M. Martínez
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
L. Vietto
Пас отдал
А. Мартинес
46'
Замена
N. Colombo
️️️️
A. García Basso
Желтая карточка
J. Broun
45'
+8
45'
+3
Желтая карточка
Г. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
9
Marco Rubén
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
19
Luciano Vietto
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Росарио Сентраль
99
Valentino Quintero
ВР
38
Damian Fernandez
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
47
Luca Raffin
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
4-1-1-4
1
32
3
3
24
5
Ибарра
16
9
22
Копетти
17
Ловера
11
4-1-2-3
21
Ариас
21
15
Мартирена
27
3
5
Соса
5
36
19
9
Мартинес
32
11
30
30
11
16
28
28
16
17
Ловера
26
26
17
Ловера
22
Копетти
17
17
22
Копетти
21
23
23
21
27
4
Мура
4
Мура
27
5
Соса
32
32
5
Соса
19
31
Родригес
31
Родригес
19
32
7
Карбонеро
7
Карбонеро
32
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Расинг Клуб
99
Valentino Quintero
ВР
38
Damian Fernandez
ВР
47
Luca Raffin
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
45
Kevin Ortíz
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
25
Facundo Cambeses
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
99
Valentino Quintero
ВР
38
Damian Fernandez
ВР
47
Luca Raffin
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
45
Kevin Ortíz
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Росарио Сентраль - Расинг Клуб
5
1
5
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
15
Офсайды
3
0
Количество передач
432
308
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.79
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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