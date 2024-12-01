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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Ривер Плейт
Эстудиантес - Ривер Плейт: обзор матча 01 декабря 2024
Эстудиантес
01.12.2024, воскресенье, 01:00
Аргентина. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Ривер Плейт
61'
Г. Каррийо
4'
Ф. Колидио
9'
М. Меса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Ривер Плейт
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Армани
Желтая карточка
L. Giménez
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. Вильягра
89'
Желтая карточка
И. Фернандес
Замена
L. Giménez
️️️️
А. Маньома
85'
Замена
G. Benedetti
️️️️
С. Арсамендия
85'
70'
Замена
R. Aliendro
️️️️
S. Simón
70'
Замена
М. Борха
️️️️
Ф. Колидио
Пенальти не реализован!
Г. Каррийо
66'
62'
Замена
И. Фернандес
️️️️
М. Меса
62'
Замена
G. Martinez
️️️️
М. Ланзини
62'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
П. Солари
ГОЛ! 1:2!
Г. Каррийо
Пас отдал
E. Meza
61'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Х. Соса
46'
Желтая карточка
С. Аскасибар
35'
9'
ГОЛ! 0:2!
М. Меса
Пас отдал
Ф. Колидио
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Колидио
Пас отдал
М. Меса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
22
Daniel Zabala
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
32
Факундо Родригес
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
93
Мигель Борха
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
4-5-1
21
15
Арсамендия
15
Боселли
6
Фернандес
20
10
14
Маньома
25
Аскасибар
33
Перес
7
Соса
17
4-1-1-3-1
34
Армани
14
Бустос
20
Каско
27
Диас
22
5
Вильягра
19
7
Солари
22
Ланзини
8
Меса
9
Колидио
15
Арсамендия
13
13
15
Арсамендия
14
Маньома
20
20
14
Маньома
7
Соса
9
Каррийо
9
Каррийо
7
Соса
22
Ланзини
28
28
22
Ланзини
19
29
29
19
7
Солари
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Солари
8
Меса
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Меса
9
Колидио
93
Борха
93
Борха
9
Колидио
Остались в запасе
Эстудиантес
Ривер Плейт
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
32
Факундо Родригес
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
23
Херемьяс Ледесма
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
32
Факундо Родригес
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Эстудиантес - Ривер Плейт
2
3
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
20
Офсайды
1
1
Количество передач
443
347
Сейвы
2
10
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
15
1
xG (ожидаемые голы)
2.43
0.99
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
Новости команд
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