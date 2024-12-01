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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Депортиво Риестра
Институто - Депортиво Риестра: обзор матча 01 декабря 2024
Институто
01.12.2024, воскресенье, 03:45
Аргентина. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво Риестра
64'
Д. Пуэбла (П)
69'
С. Ромеро
30'
J. James
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Депортиво Риестра
Красная карточка
J. Franco
88'
85'
Замена
G. Martin Fernandez
️️️️
N. Benegas
83'
Замена
G. Pereira
️️️️
P. Monje
Замена
M. Brizuela
️️️️
Д. Пуэбла
81'
74'
Замена
A. Daniel Alonso Espinoza
️️️️
N. Sansotre
74'
Замена
B. Sánchez
️️️️
M. Sanabria
74'
Замена
P. Ramírez
️️️️
J. James
Замена
S. Moreyra
️️️️
D. Batallini
73'
71'
Желтая карточка
N. Benegas
ГОЛ! 2:1!
С. Ромеро
Пас отдал
Д. Пуэбла
69'
Замена
С. Ромеро
️️️️
G. Lódico
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Пуэбла
64'
63'
Желтая карточка
M. Celiz
47'
Желтая карточка
J. Goitia
Замена
G. Cerato
️️️️
G. Rodriguez
46'
Замена
I. Russo
️️️️
J. Franco
46'
45'
+4
Желтая карточка
J. Herrera
30'
ГОЛ! 0:1!
J. James
Пас отдал
P. Monje
Желтая карточка
N. Dubersarsky
19'
11'
Желтая карточка
J. James
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
22
Juan Franco
(К)
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
6
Jeremias James
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
29
Ignacio Russo
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Депортиво Риестра
12
Nahuel Manganelli
ВР
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
34
Juan Martins
ЦФ
4-3-3
1
22
18
42
23
Рекена
16
20
8
Пуэбла
9
27
99
3-2-2-3
1
22
6
27
20
15
8
14
24
9
79
8
Пуэбла
33
33
8
Пуэбла
27
44
44
27
99
34
34
99
22
29
29
22
20
10
Ромеро
10
Ромеро
20
6
5
5
6
14
16
16
14
79
10
10
79
9
11
11
9
15
7
7
15
Остались в запасе
Институто
Депортиво Риестра
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
Главный тренер
Диего Дабове
12
Nahuel Manganelli
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
11
Alexander Díaz
ЦФ
34
Juan Martins
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
Остались в запасе
12
Nahuel Manganelli
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
11
Alexander Díaz
ЦФ
34
Juan Martins
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Институто - Депортиво Риестра
1
1
5
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
23
Офсайды
2
1
Количество передач
447
227
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
48
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.35
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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11 июня
1
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14 февраля
1
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14 января
1
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
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11 июня
1
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14 февраля
1
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1
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