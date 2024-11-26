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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 26 ноября 2024
Бельграно
26.11.2024, вторник, 03:15
Аргентина. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
26'
I. Villalba
67'
S. Villa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Индепендьенте Ривадавия
87'
Желтая карточка
L. Ríos
80'
Желтая карточка
Э. Бургос
Замена
F. Lencioni
️️️️
N. Meriano
78'
Желтая карточка
G. Compagnucci
77'
76'
Замена
Э. Хам
️️️️
L. Sequeira
76'
Замена
L. Gómez
️️️️
L. Abecasis
Замена
N. Fernández
️️️️
J. Lucco
70'
67'
ГОЛ! 0:2!
S. Villa
Пас отдал
I. Villalba
67'
Замена
G. Ríos
️️️️
D. Ruben Tonetto
Желтая карточка
Э. Ролон
54'
53'
Замена
Э. Бургос
️️️️
M. Cardillo
52'
Замена
L. Ríos
️️️️
V. Ramis
Замена
M. Suárez
️️️️
J. Velázquez
46'
Замена
G. Compagnucci
️️️️
G. Heredia
46'
41'
Желтая карточка
M. Cardillo
33'
Желтая карточка
L. Abecasis
26'
ГОЛ! 0:1!
I. Villalba
Пас отдал
L. Abecasis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
5
Lucas Menossi
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
15
Mauricio Cardillo
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
33
Rafael Delgado
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
48
Lucas Bustos
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Franco Rami
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
45
Tiago Andino
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
4-3-3
1
2
6
34
6
5
35
Ролон
53
29
26
11
3-4-3
33
40
42
16
5
11
77
15
22
7
29
34
28
28
34
6
26
26
6
53
9
9
53
26
22
22
26
15
20
Бургос
20
Бургос
15
29
14
14
29
77
8
Хам
8
Хам
77
11
11
11
11
7
8
8
7
Остались в запасе
Бельграно
Индепендьенте Ривадавия
23
Ignacio Chicco
ВР
33
Rafael Delgado
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
48
Lucas Bustos
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
23
Gonzalo Marinelli
ВР
45
Tiago Andino
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
9
J. Sanguina
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
33
Rafael Delgado
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
48
Lucas Bustos
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Franco Rami
ЦФ
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
45
Tiago Andino
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
9
J. Sanguina
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Бельграно - Индепендьенте Ривадавия
2
4
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
5
Нарушения
8
8
Офсайды
2
1
Количество передач
411
281
Сейвы
3
7
Точность передач %
80
65
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.96
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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