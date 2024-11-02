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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Химнасия
Уракан - Химнасия: обзор матча 02 ноября 2024
Уракан
02.11.2024, суббота, 01:45
Аргентина. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Химнасия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Химнасия
Желтая карточка
E. Ramírez
83'
82'
Замена
D. Zalazar
️️️️
R. Gallo
82'
Замена
V. Rodríguez
️️️️
П. де Бласис
73'
Замена
F. Troyansky
️️️️
M. Fernández
73'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
68'
Желтая карточка
A. Max
65'
Замена
A. Max
️️️️
N. Garayalde
Замена
G. Burdisso
️️️️
F. Pereyra
64'
Замена
F. Alfonso
️️️️
R. Cabral
57'
Замена
У. Аларкон
️️️️
H. Fértoli
46'
Замена
E. Ramírez
️️️️
A. Soñora
46'
42'
Желтая карточка
N. Garayalde
Желтая карточка
R. Ábila
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
5
Nicolás Garayalde
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
21
Enzo Martínez
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
43
Eric Ramírez
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
11
Franco Troyansky
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
4-1-2-3
1
Галиндес
6
32
13
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
8
15
50
10
8
3-3-4
29
3
13
14
11
Бриаско-Балекян
25
5
19
Кастильо
8
де Бласис
15
21
6
33
33
6
8
15
Аларкон
15
Аларкон
8
15
43
43
15
10
35
35
10
8
де Бласис
17
17
8
де Бласис
5
16
16
5
11
Бриаско-Балекян
19
Кастро
19
Кастро
11
Бриаско-Балекян
25
11
11
25
13
40
40
13
Остались в запасе
Уракан
Химнасия
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
23
Nelson Insfrán
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Уракан - Химнасия
2
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
20
Офсайды
3
0
Количество передач
341
417
Сейвы
1
2
Точность передач %
70
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.36
0.5
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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