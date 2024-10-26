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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Росарио Сентраль
Институто - Росарио Сентраль: обзор матча 26 октября 2024
Институто
26.10.2024, суббота, 23:15
Аргентина. Примера, 19 тур
0 : 0
Завершен
Росарио Сентраль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Росарио Сентраль
90'
+2
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
M. Rubén
81'
Замена
А. Солари
️️️️
Э. Копетти
76'
Замена
S. Beltrán
️️️️
K. Ortíz
Замена
G. Lódico
️️️️
N. Dubersarsky
76'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
D. Batallini
76'
75'
Желтая карточка
E. Coronel
Желтая карточка
D. Batallini
71'
Замена
I. Russo
️️️️
F. Suárez
66'
Замена
F. Lo Celso
️️️️
J. Acevedo
66'
57'
Желтая карточка
F. Mallo
56'
Желтая карточка
M. Rubén
46'
Замена
G. Duarte
️️️️
Х. Кампас
37'
Желтая карточка
K. Ortíz
34'
Желтая карточка
C. Quintana
Желтая карточка
F. Alarcón
29'
Желтая карточка
J. Acevedo
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
45
Kevin Ortíz
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
22
Энцо Копетти
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
29
Ignacio Russo
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
37
Elias Ocampo
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
27
Gaspar Duarte
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
4-4-2
1
22
6
12
23
Рекена
34
8
8
Пуэбла
16
9
99
4-1-2-1-2
1
15
2
3
32
5
Ибарра
45
10
8
Кампас
9
22
Копетти
16
20
20
16
8
40
40
8
9
29
29
9
99
27
27
99
45
24
24
45
8
Кампас
27
27
8
Кампас
22
Копетти
23
Солари
23
Солари
22
Копетти
9
17
17
9
Остались в запасе
Институто
Росарио Сентраль
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
Главный тренер
Диего Дабове
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
37
Elias Ocampo
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
37
Elias Ocampo
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Институто - Росарио Сентраль
3
5
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
14
Количество передач
276
254
Сейвы
2
3
Точность передач %
58
61
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.56
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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