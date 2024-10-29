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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Унион Санта-Фе
Химнасия - Унион Санта-Фе: обзор матча 29 октября 2024
Химнасия
29.10.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 19 тур
2 : 3
Завершен
Унион Санта-Фе
45+3'
П. де Бласис (П)
54'
Р. Кастильо
5'
А. Бальбоа
70'
G. Javier Morales
90+6'
J. Mosqueira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Унион Санта-Фе
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
J. Mosqueira
90'
+3
Желтая карточка
J. Mosqueira
Замена
S. Primante
️️️️
Л. Кастро
88'
Замена
A. Max
️️️️
D. Zalazar
77'
Замена
V. Rodríguez
️️️️
П. де Бласис
72'
Замена
J. Cruz Esquivel
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
72'
70'
ГОЛ! 2:2!
G. Javier Morales
68'
Замена
J. Domina
️️️️
А. Бальбоа
68'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
N. Orsini
64'
Замена
F. Gerometta
️️️️
M. Torren
64'
Замена
E. Roldán
️️️️
S. Rivero
64'
Замена
L. Gamba
️️️️
L. Vargas
Желтая карточка
R. Gallo
61'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастильо
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. де Бласис
45'
+3
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Бальбоа
Пас отдал
S. Rivero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
15
Juan Pintado
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
2-3-5
29
14
13
19
Кастро
25
11
Бриаско-Балекян
19
Кастильо
21
8
де Бласис
40
15
3-2-3-2
25
3
12
35
18
3
7
17
20
9
Бальбоа
34
8
де Бласис
17
17
8
де Бласис
40
16
16
40
19
Кастро
31
31
19
Кастро
11
Бриаско-Балекян
22
22
11
Бриаско-Балекян
3
22
22
3
7
23
23
7
34
9
9
34
9
Бальбоа
30
30
9
Бальбоа
35
21
21
35
Остались в запасе
Химнасия
Унион Санта-Фе
23
Nelson Insfrán
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
5
Nicolás Garayalde
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
Главный тренер
Марсело Мендес
18
Лионель Верде
ЦП
1
Nicolás Campisi
ВР
32
Nicolás Paz
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
5
Nicolás Garayalde
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
Остались в запасе
18
Лионель Верде
ЦП
1
Nicolás Campisi
ВР
32
Nicolás Paz
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Кили Гонсалес
Статистика матча Химнасия - Унион Санта-Фе
1
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
8
Офсайды
4
0
Количество передач
417
307
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.55
2.2
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
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