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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Химнасия
Атлетико Сармиенто - Химнасия: обзор матча 18 октября 2024
Атлетико Сармиенто
18.10.2024, пятница, 23:00
Аргентина. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Химнасия
34'
Н. Гайтан
21'
F. Troyansky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Химнасия
90'
+2
Желтая карточка
G. Canto
Желтая карточка
L. López
85'
79'
Желтая карточка
A. Max
78'
Замена
J. Pintado
️️️️
F. Corbalan
75'
Желтая карточка
Y. Cabral
74'
Замена
L. Mamut
️️️️
N. Garayalde
74'
Замена
Р. Кастильо
️️️️
F. Troyansky
Замена
E. Naya
️️️️
И. Моралес
68'
Замена
L. López
️️️️
Н. Гайтан
68'
Желтая карточка
Н. Гайтан
67'
Желтая карточка
И. Моралес
64'
Замена
Y. Arismendi
️️️️
G. Díaz
57'
Замена
M. Mónaco
️️️️
M. Garcia
57'
57'
Замена
M. Abaldo
️️️️
Л. Кастро
57'
Замена
П. де Бласис
️️️️
V. Rodríguez
54'
Желтая карточка
N. Garayalde
Замена
V. Burgoa
️️️️
G. Sauro
46'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гайтан
Пас отдал
E. López
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
F. Troyansky
Желтая карточка
E. Méndez
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
14
Elías López
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
52
Emiliano Méndez
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
19
Лукас Кастро
(К)
ЦП
16
A. Max
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
40
David Zalazar
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
23
Bryan Cabezas
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
19
Родриго Кастильо
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
3-2-4-1
42
3
2
33
17
14
52
10
Гайтан
28
5
9
Моралес
3-2-3-2
23
32
13
17
2
3
19
Кастро
16
5
11
40
33
26
26
33
3
30
30
3
5
30
30
5
9
Моралес
19
19
9
Моралес
10
Гайтан
7
7
10
Гайтан
5
34
34
5
19
Кастро
19
19
19
Кастро
11
19
Кастильо
19
Кастильо
11
2
15
15
2
17
8
де Бласис
8
де Бласис
17
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Химнасия
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
29
Marcos Ledesma
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Остались в запасе
29
Marcos Ledesma
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Химнасия
4
4
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
0
Количество передач
338
377
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
74
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.45
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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