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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Институто
Эстудиантес - Институто: обзор матча 20 октября 2024
Эстудиантес
20.10.2024, воскресенье, 23:15
Аргентина. Примера, 18 тур
3 : 2
Завершен
Институто
13'
Ф. Родригес
27'
А. Маньома
50'
G. Benedetti
55'
С. Боселли (АГ)
68'
Д. Пуэбла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Институто
90'
+3
Желтая карточка
G. Cerato
Замена
B. Kociubinski
️️️️
Г. Невес
80'
78'
Замена
L. Carrera
️️️️
Г. Рекена
74'
Замена
I. Russo
️️️️
G. Lódico
68'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Пуэбла
Желтая карточка
С. Боселли
67'
Замена
L. Giménez
️️️️
А. Маньома
64'
57'
Замена
M. Brizuela
️️️️
J. Bay
57'
Замена
S. Moreyra
️️️️
N. Dubersarsky
57'
Замена
J. Acevedo
️️️️
G. Rodriguez
55'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
С. Боселли
ГОЛ! 3:0!
G. Benedetti
Пас отдал
А. Маньома
50'
38'
Желтая карточка
F. Alarcón
ГОЛ! 2:0!
А. Маньома
Пас отдал
С. Аскасибар
27'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Родригес
Пас отдал
Х. Соса
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
52
Bautista Kociubinski
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
21
Jeremías Lázaro
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
29
Ignacio Russo
ЦФ
3-1-5-1
21
13
20
15
Боселли
8
Невес
25
Аскасибар
33
Перес
7
Соса
14
Маньома
32
Родригес
17
4-3-3
1
23
Рекена
44
12
6
16
20
8
Пуэбла
27
9
99
8
Невес
52
52
8
Невес
14
Маньома
20
20
14
Маньома
12
33
33
12
23
Рекена
42
42
23
Рекена
16
34
34
16
27
8
8
27
20
29
29
20
Остались в запасе
Эстудиантес
Институто
1
Fabricio Iacovich
ВР
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
23
Lucas Cornejo
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
45
Matías Contrera
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
21
Jeremías Lázaro
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
Главный тренер
Диего Дабове
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
23
Lucas Cornejo
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
45
Matías Contrera
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
21
Jeremías Lázaro
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Диего Дабове
Статистика матча Эстудиантес - Институто
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
300
492
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.99
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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