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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Бельграно
Тальерес де Кордоба - Бельграно: обзор матча 06 октября 2024
Тальерес де Кордоба
06.10.2024, воскресенье, 22:30
Аргентина. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Бельграно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Бельграно
90'
+3
Желтая карточка
П. Чаваррия
84'
Замена
G. Heredia
️️️️
F. González Metilli
Замена
S. Martínez
️️️️
М. Анхель Наварро
78'
71'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
F. Jara
71'
Замена
N. Meriano
️️️️
Э. Ролон
Замена
M. Esquivel
️️️️
U. Ortegoza
68'
Замена
C. Tarragona
️️️️
V. Depietri
68'
Желтая карточка
R. Botta
67'
Желтая карточка
B. Barticciotto
49'
46'
Желтая карточка
F. Jara
46'
Замена
L. Menossi
️️️️
N. Fernández
Замена
М. Галарса
️️️️
Х. Портилья
46'
Замена
B. Barticciotto
️️️️
М. Галарса
37'
Желтая карточка
Х. Портилья
31'
31'
Желтая карточка
J. Espinola
5'
Замена
М. Тройло
️️️️
J. Velázquez
2'
Красная карточка
A. Rebola
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
(К)
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
53
Juan Velázquez
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
3-5-3
29
Наварро
17
29
Бенавидес
27
Портилья
16
20
80
Галарса
5
11
99
17
Эррера
4-1-2-3
1
6
33
28
2
19
Киньон
53
35
Ролон
29
22
11
29
Наварро
14
14
29
Наварро
27
Портилья
5
Галарса
5
Галарса
27
Портилья
11
25
25
11
80
Галарса
33
33
80
Галарса
16
32
32
16
11
34
34
11
53
37
Тройло
37
Тройло
53
35
Ролон
6
6
35
Ролон
22
5
5
22
29
19
Чаваррия
19
Чаваррия
29
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Бельграно
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
23
Ignacio Chicco
ВР
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Бельграно
3
1
3
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
568
124
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
45
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
19
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.31
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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