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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Годой-Крус
Химнасия - Годой-Крус: обзор матча 05 октября 2024
Химнасия
05.10.2024, суббота, 23:30
Аргентина. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Годой-Крус
51'
S. Rodríguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Годой-Крус
90'
+3
Желтая карточка
E. Pereyra
87'
Замена
M. Mendoza
️️️️
С. Андино
Желтая карточка
Y. Cabral
85'
78'
Замена
D. Barrea
️️️️
B. Leyes
78'
Замена
V. Poggi
️️️️
F. Altamira
Замена
F. Troyansky
️️️️
M. Abaldo
74'
Желтая карточка
D. Zalazar
71'
69'
Замена
N. Fernández
️️️️
J. Perez
Замена
F. Corbalan
️️️️
J. Pintado
64'
51'
ГОЛ! 0:1!
S. Rodríguez
Замена
M. Miranda
️️️️
V. Rodríguez
46'
Замена
J. Cruz Esquivel
️️️️
N. Garayalde
46'
45'
Желтая карточка
L. Arce
45'
Желтая карточка
F. Rasmussen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
15
Juan Pintado
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
(К)
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
11
Jeremias Merlo
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
11
Franco Troyansky
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
8
Nicolás Fernández
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
4-3-3
29
3
19
17
14
16
5
19
40
19
Кастильо
15
3-4-3
1
4
2
23
5
20
10
Андино
26
9
25
17
15
2
2
15
17
10
10
17
19
11
11
19
5
22
22
5
10
Андино
23
23
10
Андино
20
8
8
20
25
25
25
25
5
9
9
5
Остались в запасе
Химнасия
Годой-Крус
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
11
Jeremias Merlo
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Juan Moran
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
16
Mariano Santiago
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
11
Jeremias Merlo
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Juan Moran
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
16
Mariano Santiago
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Химнасия - Годой-Крус
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
392
248
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
59
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.01
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
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