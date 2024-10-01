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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Химнасия
Ланус - Химнасия: обзор матча 01 октября 2024
Ланус
01.10.2024, вторник, 03:15
Аргентина. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Химнасия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Химнасия
90'
+5
Замена
R. Gallo
️️️️
D. Zalazar
90'
Красная карточка
M. Fernández
Замена
L. Boggio
️️️️
G. Perez
80'
Замена
L. Acosta
️️️️
E. Salvio
80'
80'
Замена
A. Max
️️️️
N. Garayalde
66'
Замена
G. Canto
️️️️
V. Rodríguez
Замена
L. Díaz
️️️️
R. Carrera
65'
60'
Желтая карточка
N. Garayalde
Желтая карточка
М. Морено
46'
Замена
D. Aquino
️️️️
F. Peña Biafore
46'
33'
Красная карточка
E. Martínez
Замена
Х. Хосе Касерес
️️️️
N. Morgantini
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
23
Ramiro Carrera
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
25
Martín Fernández
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
3-2-2-1-1
26
5
24
Искьердос
6
Солер
4
5
23
11
10
Морено
28
4-2-4
29
17
19
3
14
25
5
19
Кастильо
40
15
21
3
4
Касерес
4
Касерес
3
4
6
6
4
5
20
20
5
11
7
7
11
23
9
9
23
17
32
32
17
40
13
13
40
5
16
16
5
Остались в запасе
Ланус
Химнасия
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Ланус - Химнасия
1
2
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
14
Офсайды
3
2
Количество передач
476
243
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.7
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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