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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Химнасия
Тигре - Химнасия: обзор матча 15 сентября 2024
Тигре
15.09.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Химнасия
49'
T. Galván
7'
Н. Бриаско-Балекян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Химнасия
Замена
L. Scipioni
️️️️
Г. Марони
80'
Замена
D. Sarmiento
️️️️
B. Armoa
79'
72'
Замена
J. Cruz Esquivel
️️️️
N. Garayalde
72'
Замена
A. Max
️️️️
Л. Кастро
72'
Замена
П. де Бласис
️️️️
M. Abaldo
67'
Желтая карточка
N. Garayalde
Замена
V. Moreno
️️️️
T. Cavanagh
63'
59'
Желтая карточка
L. Morales
Желтая карточка
T. Galván
56'
ГОЛ! 1:1!
T. Galván
Пас отдал
M. Ortega
49'
42'
Замена
D. Zalazar
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
Замена
A. Sosa
️️️️
F. Zenobio
35'
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бриаско-Балекян
Пас отдал
J. Pintado
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
26
Tomás Galván
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
15
Juan Pintado
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
10
Matías Miranda
ЦП
16
A. Max
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
4-5-1
12
6
3
Пас
31
22
33
Марони
27
27
30
26
9
3-5-2
29
3
19
14
11
Бриаско-Балекян
25
5
19
19
Кастро
19
Кастильо
15
12
24
24
12
31
4
4
31
33
Марони
16
16
33
Марони
27
11
11
27
19
Кастро
16
16
19
Кастро
19
8
де Бласис
8
де Бласис
19
11
Бриаско-Балекян
40
40
11
Бриаско-Балекян
5
22
22
5
Остались в запасе
Тигре
Химнасия
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
10
Matías Miranda
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
10
Matías Miranda
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Тигре - Химнасия
1
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
4
10
Офсайды
1
0
Количество передач
501
330
Сейвы
7
2
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.59
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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