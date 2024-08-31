Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно: обзор матча 31 августа 2024
Ньюэллс Олд Бойз
31.08.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Бельграно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно
84'
Замена
G. Heredia
️️️️
G. Compagnucci
84'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
F. Jara
Замена
F. González
️️️️
И. Рамирес
79'
Замена
А. Шотт
️️️️
A. Méndez
70'
Замена
E. Fernández
️️️️
M. Miljevic
70'
Замена
M. Silvetti
️️️️
F. Cardozo
61'
58'
Замена
Б. Рейна
️️️️
M. Suárez
Желтая карточка
T. Pérez
51'
Желтая карточка
А. Мартино
45'
42'
Замена
J. Velázquez
️️️️
F. Lencioni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
4
Armando Méndez
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
33
Rafael Delgado
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
(К)
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
10
Valentino Acuña
ЦП
11
Francisco González
ЦП
30
Esteban Fernández
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
35
Misael Jaime
ЦФ
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
3-1-3-1-2
1
23
Веласкес
15
17
Мартино
5
Фернандес
4
25
10
77
Бесоцци
7
99
Рамирес
4-1-3-2
1
37
Тройло
28
6
33
19
Киньон
8
26
35
Ролон
9
29
4
20
Шотт
20
Шотт
4
99
Рамирес
11
11
99
Рамирес
10
30
30
10
7
24
24
7
28
34
34
28
26
53
53
26
9
77
Рейна
77
Рейна
9
29
19
Чаваррия
19
Чаваррия
29
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно
12
Ramiro Macagno
ВР
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
10
Valentino Acuña
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
35
Misael Jaime
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
23
Ignacio Chicco
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
12
Ramiro Macagno
ВР
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
10
Valentino Acuña
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
35
Misael Jaime
ЦФ
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
12
10
Офсайды
1
5
Количество передач
351
254
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
59
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.21
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Новости команд
Все
Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно
РФС снял трансферный бан с клуба РПЛ
6 апреля
1
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
РФС снял трансферный бан с клуба РПЛ
6 апреля
1
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
«Краснодару» интересны два защитника из Южной Америки
2024.07.09 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+