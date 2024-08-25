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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Индепендьенте
Расинг Клуб - Индепендьенте: обзор матча 25 августа 2024
Расинг Клуб
25.08.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Индепендьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Индепендьенте
90'
+5
Желтая карточка
R. Rey
90'
Вторая желтая
F. Vera
88'
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
85'
Желтая карточка
J. Laso
Желтая карточка
M. Salas
85'
Желтая карточка
А. Мартинес
81'
Замена
J. Nardoni
️️️️
Б. Родригес
81'
73'
Замена
S. Montiel
️️️️
D. Tarzia
Замена
A. Urzi
️️️️
S. Quiros
71'
Замена
M. Salas
️️️️
Р. Мартинес
70'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
A. Almendra
55'
46'
Замена
J. Fedorco
️️️️
И. Марконе
Замена
Г. Мартирена
️️️️
Ф. Мура
46'
46'
Замена
A. Spörle
️️️️
К. Ломонако
Желтая карточка
M. Di Cesare
37'
33'
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
A. Luna
30'
Красная карточка
D. Pérez
Желтая карточка
Ф. Мура
24'
18'
Желтая карточка
A. Luna
14'
Желтая карточка
F. Vera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
(К)
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
20
Agustín Almendra
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
4
Federico Vera
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
10
Alex Luna
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
14
Фелипе Лойола
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
17
Maximiliano Salas
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
14
Alexis Canelo
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
18
Lucas González
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
4-1-3-2
21
Ариас
3
4
Мура
32
2
5
Соса
20
31
Родригес
7
Карбонеро
9
Мартинес
9
Мартинес
4-1-4-1
33
15
4
2
15
Ломонако
23
Марконе
12
32
14
Лойола
10
9
Авалос
4
Мура
15
Мартирена
15
Мартирена
4
Мура
20
8
Кинтеро
8
Кинтеро
20
9
Мартинес
17
17
9
Мартинес
31
Родригес
5
5
31
Родригес
32
11
11
32
23
Марконе
13
13
23
Марконе
12
7
7
12
10
26
Пеллегрино
26
Пеллегрино
10
9
Авалос
19
19
9
Авалос
15
Ломонако
3
3
15
Ломонако
Остались в запасе
Расинг Клуб
Индепендьенте
25
Facundo Cambeses
ВР
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
25
Diego Segovia
ВР
14
Alexis Canelo
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
18
Lucas González
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
14
Alexis Canelo
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
18
Lucas González
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Расинг Клуб - Индепендьенте
4
2
4
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
0
Нарушения
9
9
Офсайды
6
0
Количество передач
489
192
Сейвы
0
8
Точность передач %
83
48
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.04
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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