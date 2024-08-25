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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Тальерес де Кордоба
Сан-Лоренсо - Тальерес де Кордоба: обзор матча 25 августа 2024
Сан-Лоренсо
25.08.2024, воскресенье, 20:30
Аргентина. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Тальерес де Кордоба
36'
A. Cuello
77'
E. Irala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Тальерес де Кордоба
Замена
T. Porra
️️️️
S. Sosa
83'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
A. Cuello
83'
ГОЛ! 2:0!
E. Irala
Пас отдал
I. Leguizamon
77'
Замена
N. Bustos
️️️️
N. Arias
77'
74'
Замена
V. Depietri
️️️️
F. Girotti
Замена
Э. Ремеди
️️️️
N. Tripichio
66'
Замена
Г. Лухан
️️️️
M. Reali
66'
59'
Замена
C. Tarragona
️️️️
B. Barticciotto
59'
Замена
С. Паласиос
️️️️
M. Esquivel
58'
Замена
Х. Портилья
️️️️
М. Галарса
46'
Замена
R. Botta
️️️️
U. Ortegoza
ГОЛ! 1:0!
A. Cuello
Пас отдал
N. Tripichio
36'
Желтая карточка
S. Sosa
34'
Желтая карточка
J. Romaña
27'
26'
Желтая карточка
M. Portillo
20'
Желтая карточка
U. Ortegoza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
30
Nahuel Arias
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
80
Matias Reali
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
9
Alexis Cuello
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
26
Marcos Portillo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
8
Tomás Porra
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
27
Хуан Портилья
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
11
Valentin Depietri
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
4-4-2
32
30
3
24
37
Кампи
80
5
15
29
14
9
3-4-4
29
Бенавидес
4
Каталан
29
Наварро
16
26
80
Галарса
5
32
99
33
17
Эррера
80
2
Лухан
2
Лухан
80
24
5
Ремеди
5
Ремеди
24
15
8
8
15
9
29
Вомбергар
29
Вомбергар
9
30
19
19
30
80
Галарса
27
Портилья
27
Портилья
80
Галарса
16
20
20
16
32
34
Паласиос
34
Паласиос
32
99
11
11
99
33
25
25
33
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Тальерес де Кордоба
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
26
Лаутаро Моралес
ВР
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Сан-Лоренсо - Тальерес де Кордоба
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
14
Офсайды
2
1
Количество передач
247
415
Сейвы
0
2
Точность передач %
63
74
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.93
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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