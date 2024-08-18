Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо: обзор матча 18 августа 2024
Бока Хуниорс
18.08.2024, воскресенье, 20:30
Аргентина. Примера, 11 тур
3 : 2
Завершен
Сан-Лоренсо
50'
M. Giménez
54'
М. Сараччи
90'
М. Мерентьель
20'
А. Вомбергар (П)
90+6'
I. Leguizamon (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо
Желтая карточка
Л. Адвинкула
90'
+7
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:2!
I. Leguizamon
Вторая желтая
М. Сараччи
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
М. Мерентьель
Пас отдал
А. Ансельмино
90'
87'
Желтая карточка
Г. Лухан
Замена
J. Saralegui
️️️️
K. Zenón
84'
Желтая карточка
М. Мерентьель
82'
78'
Замена
I. Leguizamon
️️️️
А. Вомбергар
Желтая карточка
P. Fernández
75'
Желтая карточка
М. Сараччи
71'
Замена
P. Fernández
️️️️
Т. Бельмонте
66'
59'
Замена
N. Bustos
️️️️
N. Barrios
58'
Замена
A. Cuello
️️️️
E. Cerutti
58'
Замена
M. Reali
️️️️
С. Бланко
ГОЛ! 2:1!
М. Сараччи
Пас отдал
M. Giménez
54'
50'
Желтая карточка
E. Irala
ГОЛ! 1:1!
M. Giménez
Пас отдал
А. Ансельмино
50'
Замена
Л. Адвинкула
️️️️
М. Рохо
46'
Замена
К. Медина
️️️️
И. Мирамон
46'
Замена
М. Мерентьель
️️️️
E. Zeballos
46'
46'
Замена
E. Irala
️️️️
N. Tripichio
25'
Желтая карточка
С. Бланко
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Вомбергар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
(К)
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
15
Santiago Sosa
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Кристиан Медина
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
30
Nahuel Arias
ЦЗ
29
Ivan Leguizamon
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
77
F. Bruera
ЦФ
17
Agustín Hausch
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
3-1-3-1-2
12
4
Сараччи
5
Рохо
4
Фигаль
5
Мирамон
22
8
Бельмонте
20
21
Мартегани
30
Ансельмино
9
4-3-3
20
36
3
24
2
Лухан
15
29
Бланко
28
29
Вомбергар
7
14
5
Мирамон
6
Медина
6
Медина
5
Мирамон
8
Бельмонте
28
28
8
Бельмонте
20
10
10
20
5
Рохо
17
Адвинкула
17
Адвинкула
5
Рохо
22
16
Мерентьель
16
Мерентьель
22
29
Вомбергар
29
29
29
Вомбергар
24
5
5
24
29
Бланко
80
80
29
Бланко
7
9
9
7
28
19
19
28
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо
30
Javier García
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Julian Ceballos
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
32
Gastón Gómez
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
30
Nahuel Arias
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
77
F. Bruera
ЦФ
17
Agustín Hausch
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Julian Ceballos
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Остались в запасе
32
Gastón Gómez
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
30
Nahuel Arias
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
77
F. Bruera
ЦФ
17
Agustín Hausch
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо
4
1
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
371
272
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
64
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
2.01
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
Новости команд
Все
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
8 октября
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
8 октября
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+