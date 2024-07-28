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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Химнасия
Эстудиантес - Химнасия: обзор матча 28 июля 2024
Эстудиантес
28.07.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 8 тур
4 : 0
Завершен
Химнасия
46'
С. Аскасибар
51'
Г. Каррийо
63'
Г. Каррийо
90+6'
Х. Соса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Химнасия
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Х. Соса
90'
+6
Замена
Х. Соса
️️️️
Г. Каррийо
81'
ГОЛ! 3:0!
Г. Каррийо
63'
ГОЛ! 2:0!
Г. Каррийо
51'
48'
Желтая карточка
Л. Кастро
ГОЛ! 1:0!
С. Аскасибар
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
(К)
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
40
Eros Mancuso
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
40
David Zalazar
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
3-1-5-1
21
6
Фернандес
20
13
8
Невес
25
Аскасибар
18
10
33
Перес
32
Родригес
9
Каррийо
3-4-3
23
14
3
19
5
19
25
Домингес
19
Кастро
19
Кастильо
15
8
де Бласис
9
Каррийо
7
Соса
7
Соса
9
Каррийо
Остались в запасе
Эстудиантес
Химнасия
1
Fabricio Iacovich
ВР
40
Eros Mancuso
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Luciano Giménez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
31
B. Blasi
ЦЗ
29
Marcos Ledesma
ВР
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
40
David Zalazar
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
40
Eros Mancuso
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Luciano Giménez
ЦФ
Остались в запасе
31
B. Blasi
ЦЗ
29
Marcos Ledesma
ВР
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
40
David Zalazar
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Эстудиантес - Химнасия
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
17
Офсайды
1
3
Количество передач
374
380
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.76
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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