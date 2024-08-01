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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Банфилд
Бока Хуниорс - Банфилд: обзор матча 01 августа 2024
Бока Хуниорс
01.08.2024, четверг, 02:30
Аргентина. Примера, 7 тур
3 : 0
Завершен
Банфилд
22'
Э. Кавани
56'
М. Мерентьель
90+5'
J. Saralegui
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Банфилд
ГОЛ! 3:0!
J. Saralegui
Пас отдал
B. Aguirre
90'
+5
89'
Желтая карточка
E. Bonifacio
Замена
B. Aguirre
️️️️
А. Мартегани
83'
81'
Замена
E. Bonifacio
️️️️
G. Enrique
80'
Замена
B. Sepúlveda
️️️️
I. Rodríguez
Замена
Л. Ди Лолло
️️️️
Л. Адвинкула
68'
Замена
J. Saralegui
️️️️
E. Zeballos
68'
Замена
M. Giménez
️️️️
Э. Кавани
67'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
64'
64'
Желтая карточка
Y. Rodríguez
ГОЛ! 2:0!
М. Мерентьель
56'
56'
Замена
M. González
️️️️
M. Echeverria
53'
Желтая карточка
C. Nunez
Замена
Х. Николас Фигаль
️️️️
М. Рохо
46'
Желтая карточка
P. Fernández
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Адвинкула
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Томас Бельмонте
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
(К)
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
9
Milton Giménez
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Банфилд
21
Facundo Vila
ВР
42
Lautaro Cardozo
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
21
Matías González
ЦП
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
2-1-3-1-3
44
Ромеро
3
Бланко
5
Рохо
17
Медель
8
Бельмонте
28
22
21
Мартегани
16
Мерентьель
10
Кавани
17
Адвинкула
4-3-1-2
23
47
12
Инсуа
2
2
18
15
19
16
Галван
11
39
5
Рохо
4
Фигаль
4
Фигаль
5
Рохо
17
Адвинкула
2
Ди Лолло
2
Ди Лолло
17
Адвинкула
22
10
10
22
10
Кавани
9
9
10
Кавани
21
Мартегани
28
28
21
Мартегани
2
36
36
2
39
21
21
39
19
79
79
19
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Банфилд
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
21
Facundo Vila
ВР
42
Lautaro Cardozo
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
22
Juan Álvarez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
Остались в запасе
21
Facundo Vila
ВР
42
Lautaro Cardozo
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
22
Juan Álvarez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Бока Хуниорс - Банфилд
2
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
452
335
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.29
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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