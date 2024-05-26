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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Тальерес де Кордоба
Бока Хуниорс - Тальерес де Кордоба: обзор матча 26 мая 2024
Бока Хуниорс
26.05.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Тальерес де Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Тальерес де Кордоба
Желтая карточка
L. Janson
90'
+1
Замена
L. Janson
️️️️
К. Медина
88'
88'
Замена
N. Bustos
️️️️
Р. Соса
Желтая карточка
P. Fernández
83'
80'
Замена
B. Barticciotto
️️️️
V. Depietri
Желтая карточка
Э. Фернандес
77'
Замена
М. Рохо
️️️️
М. Сараччи
60'
34'
Желтая карточка
V. Depietri
Желтая карточка
М. Сараччи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бока Хуниорс - Тальерес де Кордоба
4
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
17
Офсайды
4
2
Количество передач
475
314
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
12
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.18
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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