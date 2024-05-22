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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 22 мая 2024
Велес Сарсфилд
22.05.2024, среда, 02:00
Аргентина. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
20'
B. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз
79'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
B. Romero
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
B. Romero
20'
Начало матча
Статистика матча Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз
1
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
16
Офсайды
1
5
Количество передач
365
291
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
63
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.43
1.1
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
Стадион:
Хосе Амальфитани
Новости команд
Все
Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
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1
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